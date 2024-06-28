Правоохранители задержали собственницу сгоревшего здания во Фрязино

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arne Dedert; 5-tv.ru

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Женщина получила недвижимость в наследство после смерти мужа.

Собственницу сгоревшего в подмосковном Фрязино здания сегодня задержали. Как сообщили в Следственном комитете, она написала явку с повинной и дала признательные показания.

Женщина получила недвижимость в наследство после смерти мужа. Несколько лет спустя это имущество стало фигурировать в уголовном деле о банкротстве. Но квадратные метры все равно сдавали, получали прибыль и совершенно не следили за пожарной безопасностью. В итоге погибли шесть человек.