Такого не было 100 лет: июль в Москве начнется с рекордного зноя

Июль в Москве начнется с рекордного зноя, которого не было 100 лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

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Аномально жарко и в Санкт-Петербурге.

В Москве из-за 30-градусной жары сегодня объявили оранжевый уровень погодной опасности. Каждые три часа они проливают дороги водой, а спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов.

Однако синоптики предупредили — это только начало. Июль в Москве стартует с рекордного зноя, какого не было 100 лет. В понедельник воздух прогреется до +34, ожидаются также тропические ночи.

Малооблачно и аномально жарко сегодня в Петербурге. Температура на восемь градусов выше нормы. Люди находят спасение на городских пляжах и у фонтанов.