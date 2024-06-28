«Сохранить семью»: в Госдуме предложили ввести консультацию психолога для пар на грани развода

Депутат Бессараб: для сохранения брака на грани развода нужно ввести психолога

Фото: www.globallookpress.com / M. Baumann

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Увеличение пошлины на расторжение брака может не помочь спасти отношения.

Для сохранения пар на грани развода нужно ввести для них консультацию семейного психолога, а увеличение пошлины может сделать только хуже. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Я считаю, что увеличение пошлины на развод не решит проблему», — высказала свое мнение депутат.

Бессараб настояла, что проблемы получения дополнительных средств для бюджета и сохранение семьи — совершенно никак не взаимосвязаны. По мнению депутата, уменьшить количество разводов в России поможет работа с людьми.

Она полагает, что в случае подачи семьей заявления на развод нужно сразу же предоставить рассыпающемуся браку еще один шанс — в виде услуг семейного психолога.

Свои утверждения депутат подкрепила примером неудачной зарубежной практики. Так, в Испании высокие пошлины на развод вместе с большими сроками не спасли семьи от распада — люди просто стали жить отдельно, заявила депутат.

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