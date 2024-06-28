Алексей Блиновский объявлен в розыск

Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС

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Муж скандального блогера попал под статью уголовного кодекса.

Алексей Блиновский — муж скандально известного блогера Елены Блиновской — объявлен в розыск по статье уголовного кодекса. Об этом сообщает сайт базы Министерства внутренних дел (МВД) РФ.

Сегодня же экс-адвокат скандально известного за пьяное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев раскрыл эксклюзивно 5-tv.ru, что сейчас служит вместе с Алексеем Блиновским в Красногоровке в зоне спецоперации. Уже с мая они находятся в населенном пункте под Марьинкой в ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Блиновский задолжал «дочке» «Газпрома», поставляющей природный газ жителям Республики Адыгея, свыше 61 тысячи рублей.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Блиновский имеет непогашенную задолженность в размере 61 016,83 рубля. Исполнительное производство имущественного характера завели 24 января текущего года.