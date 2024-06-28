В Петербурге курьер сервиса доставки еды до смерти забил 50-летнего мужчину

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Молодой человек наносил удары, пока оппонент не скончался.

В Петербурге правоохранительные органы обнаружили бездыханное тело 50-летнего мужчины. По предварительным данным, его до смерти забил курьер сервиса по доставке еды. Об этом стало известно эксклюзивно 5-tv.ru.

По данным источника, у 32-летнего молодого человека службы доставки возник конфликт с мужчиной, в результате чего завязалась драка. Первый избивал 50-летнего мужчину, нанося ему удары — в том числе и по голове.

В итоге второй участник конфликта скончался, а вызванные правоохранительные органы обнаружили на месте уже труп мужчины. По горячим следам нападавший был задержан — решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что были сняты смывы с рук подозреваемого. С места происшествия также изъяты мобильный телефон и отпечатки пальцев.

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