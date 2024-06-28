Под водой улицы и дома: как Приморье переживает масштабный паводок

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

В усиленном режиме работают специалисты МЧС. Они помогают с эвакуацией и доставляют пострадавшим продукты.

Сотни домов топит в эти минуты в Приморье, где стремительно увеличиваются масштабы паводка. Наиболее сложная обстановка в Дальнереченске. Там под водой скрылись улицы, первые этажи домов и автомобили. Все, что еще можно спасти, люди грузят в лодки и вывозят.

В усиленном режиме работают специалисты МЧС. Они помогают с эвакуацией и доставляют пострадавшим продукты, питьевую воду и предметы первой необходимости. Из зоны бедствия передает корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

«Под водой сейчас целые районы Дальнереченска. К некоторым улицам добраться можно на лодке. На гребне паводок больше двух с половиной метров. Под воду практически полностью ушли заборы», — рассказал корреспондент.

В таком состоянии сейчас около тысячи подворий по Приморью. Вода зашла в сотни жилых домов, в основном это частный сектор.

Галина Никиенко уже несколько дней не выходит из летней кухни. Продукты и ей, и верному псу доставляют спасатели на лодке.

«Переживаю, жить здесь невозможно уже, топит постоянно. Дали бы сертификаты, я бы ушла отсюда», — говорит жительница Дальнереченска.

В дом она боится заходить — больное сердце может не выдержать.

«Вода затопила печку, практически полностью обвалились обои, потрескалась штукатурка, остывает потолок. Находиться здесь сейчас просто опасно», — отметил Подтергера.

По самому району людей перевозит спецтехника и спасатели на лодках. Семьи из затопленных домов эвакуируют на возвышенности, куда еще не пришла река. Однако вода прибывает так быстро, что даже амфибии не везде спасают.

Сосед Галины тоже отказался от эвакуации. В болотных сапогах собирает по округе свои вещи, которые растащил паводок.

«Я буду перетаскивать в другое место, чтобы они на фасаде не мешали», — уточнил мужчина.

«В затопленных районах люди как могут спасают свои вещи. Например, привязывают к линии электропередачи стройматериалы. Бурный поток сносит все это обратно в реку», — рассказал журналист.

Пока прогнозы неутешительные: местные небольшие реки только набирают силу.

«Вода поступает хоть и медленно, но постоянно. Каждый день местные жители фиксируют новые рекорды паводка по мокрым отметинам на заборе», — подчеркнул корреспондент.

Режим ЧС объявлен уже в семи районах Приморья. От большой земли переливами на дорогах отрезаны несколько сел и деревень.