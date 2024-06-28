Российские ученые собираются создать цифровой двойник серийного убийцы

В МИЭТ создадут программу для прогноза преступления серийного убийцы

Фото: www.globallookpress.com

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Когда уникальную разработку собираются запустить для поимки преступников?

Российские ученые приступили к созданию компьютерной программы на основе искусственного интеллекта, которая сможет предсказывать место и время очередного преступления серийного убийцы. Об этом сообщают «Известия».

Специалисты Московского института электронной техники (МИЭТ) подготовили материалы о предыдущих преступлениях. По этим данным нейросеть будет обучаться и находить закономерности.

Для этого подготовили более 200 дел о серийных убийцах.

«Сейчас работа только началась. Идет составление технического задания и апробация отдельных элементов. Мы начали писать нейросеть под эту задачу. Конечно, без содействия правоохранительных органов такая работа невозможна, потому что обучать программу можно только по реальным данным о серийных убийцах», — рассказал директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук МИЭТ Лев Бертовский.

По словам ученых, после получения финансирования получится задействовать Следственный комитет, Верховный суд и другие органы.

Специалисты отметили, что помимо очевидных факторов, которые смогут указать на следующее место преступления, программа будет выявлять и незаметные для человека.

Для разработки нейросети потребуется 2-3 года.

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