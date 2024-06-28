Лидеры стран ЕС предложили оставить фон дер Ляйен на посту главы ЕК

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Andreas Stroh

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Следующего председателя Еврокомиссии смогут выбрать 16–19 июля.

Лидеры стран Евросоюза согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на второй срок. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в соцсети X.

«Евросовет предложил Урсулу фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост председателя Еврокомиссии», — написал Мишель.

Следующего председателя ЕК могут утвердить с помощью голосования Европейского парламента на планерной сессии в Страсбурге 16–19 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц обеспокоен победой ультраправых на выборах в Европарламент. Об этом он заявил на публичной встрече с президентом Чили.

Шольц уверен, что подобные тенденции должны вызывать беспокойство. Канцлер Германии заявил, что именно борьба за демократические ценности делает Германию Европой.