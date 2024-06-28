Сказка в Петербурге: состоялась генеральная репетиция «Алых парусов»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Главный праздник всех выпускников пройдет уже этим вечером.

Этой ночью Петербург превратился в сказочный город! Там прошла генеральная репетиция главного праздника всех выпускников — «Алые паруса». Представление получилось грандиозным, несмотря на то, что не все эффекты были задействованы. Уникальную возможность увидеть получил корреспондент «Известий» Виктор Синеок

Это такое запланированное чудо. Петербуржцы и гости города знают: 27 июня, вечер — время генеральной репетиции.

В акватории Невы появляются алые паруса. В этому году корабль идет совсем по-другому.

Вот особенный момент маршрута. Бриг «Россия» проходит через створы знаменитого Дворцового моста. Чтобы в этой части Невы совершить маневр.

Сложный элемент, который требует особой собранности экипажа: бриг разворачивается и на несколько мгновений будто зависает на воде.

От Троицкого моста к Дворцовому ходит несколько часов к ряду. Настоящее событие в жизни культурной столицы. Занимают места с лучшим ракурсом для фотографий.

«Специально пришла. Посмотреть все, что есть возможность сегодня на репетиции увидеть, это действие вживую, потому что завтра не будет возможности. Я уже давно не выпускник»;

«Очень романтично, очень красиво, какая-то ностальгия сразу же, хочется быть на том берегу, где все молодые еще только встречают свой рассвет жизни», — рассказывают зрители.

Это видимая — с центральных набережных Петербурга особенно — часть подготовки к празднику. Есть и то, что готовят подальше от посторонних глаз. Идут репетиции большого концерта на сцене, напичканной самыми последними инженерными решениями. Технический директор площадки Алексей Булгаков показал нам все ее тонкости и секреты.

— Вот здесь зазор. Совсем маленький. Да, но он никогда не соединяется.

— Экран закрывается и открывается. Чтобы его зафиксировать на улице в ветер — вот такое техническое решение.

— Такая еще тайна. Здесь тоже определенные механические устройства, на которых артисты будут работать.

Саундчеки и отработка номеров расписаны по минутам. Несколько дней до праздника танцевальные коллективы то прыгают на странных платформах, то крутят педали тренажеров.

— Ноги не устают?

В шоу будут и номера воздушных гимнастов, некоторые элементы нам продемонстрировали на сцене.

— Как называется?

— Да вроде никак не называется.

Как и прежде, готовится ни на что не похожее грандиозное шоу. На абсолютно уникальной сцене, которая по концепции этого года должна напоминать дерево.

Экраны символизирует крону — довольно густую. Площадь проекционных поверхностей здесь 1000 квадратных метров. Есть ствол, но главное корни. Конструкция сделана очень устойчивой. Может выдержать даже сильный ветер — до 17 метров в секунду.

Символизм понятный и взрослым, и тем, кто вступает во взрослую жизнь: чтобы стоять — нужно держаться корней. Тема этого праздника — семья. О важном на «Алых парусах» выпускникам расскажут интересно и ярко. Режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу Михаил Колпахчиев не сторонник нравоучений.

«Здесь не морализаторская, ни в коем случае не нравоучительная какая-то нота. А просто предложение посмотреть на вопрос под такими какими-то углами. И все это должно, конечно, случаться — я правда в это верю, и мы эту ноту тоже несем — должно случаться весело, легко, задорно», — отметил Михаил Колпахчиев.

Взрослым легко говорить. А у выпускников сейчас один из самых сложны периодов: сдавать экзамены, поступать, да еще думать о взрослой жизни.

Вот выпускник Санкт-Петербургского суворовского военного училища Андрей Кузьмин написал ЕГЭ на 300 балов. Получил сертификат Политеха. А с факультетом еще определяется.

— Ну, в какой институт идешь?

— Не знаю.

"Я занимаюсь спортом, ориентированием. Пришлось на время подготовки к ЕГЭ пожертвовать спортом. Поэтому немного жалею, но все нагоним», - рассказал Александр.

А Мария Михайлова из Петербурга свой путь уже выбрала — наука. Обожает химию. С красным дипломом хороший вуз выберет легко. На «Алые паруса» платье уже выбрала.

- Очень долго. Оно из другой страны. Мы заказывали, вот, красивое.

- То есть специально вот конкретно под праздник ты решила?

- Да. У меня несколько платьев, на каждое свое.

56 лет назад все было намного проще. Скромные наряды, скромный кораблик на Неве. Но именно тогда впервые зародилась эта традиция. Выпускники ждали, готовились увидеть парусник, загадать желание.

Потом, правда, был долгий перерыв. И в 2005 году благодаря Акционерному Банку «РОССИЯ», Пятому каналу и правительству Санкт-Петербурга, праздник возродился. Теперь это одно из лучших шоу в мире, обладатель многочисленных наград в сфере ивент-индустрии.

Все номера уже отточены, все сцены поставлены. Но начнутся «Алые паруса» привычным ярким концертом на Дворцовой площади. После которого, признались нам организаторы, даже они скорее спешат к Неве.

«Как только закончится наш концерт, побегу на набережную и буду точно с волнением ждать появление парусника и алых парусов. И каждый год я тоже загадываю желание», - поделилась генеральный директор агентства ERA, генеральный продюсер концертной части «Алых парусов-2024» Наталья Зворыгина.

Это обещает стать одним из самых ярких событий года. И точно станет самым ярким моментом в жизни вчерашних школьников, кто попадет вечером в центр Петербурга. Выпускников ждет много сюрпризов. Содержание шоу организаторы держат в секрете, который раскроют только той самой ночью на набережных. И в прямой трансляции Пятого канала.

Зрителям Пятого не обязательно быть на Дворцовой площади, чтобы увидеть грандиозное шоу «Алые паруса». Нужно просто включить наш канал. Трансляция уже сегодня в 22:00. Не пропустите!