Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до возвращения в Белый дом

Фото: YouTube / CNN

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Экс-президент уверен, что если бы Владимир Путин уважал персону, стоящую во главе США, он бы не начал спецоперацию.

Бывший президент США Дональд Трамп продолжает дебаты с действующим лидером Джо Байденом и высказывается, в том числе, о ситуации на Украине. По мнению политика, если бы российский глава Владимир Путин уважал американского коллегу, он бы не начал спецоперацию.

Помимо критики Дональд Трамп предлагает и собственные усилия для урегулирования конфликта. Он заявил, что выдвинутые Путиным условия для прекращения огня и налаживания мира для него неприемлемы.

Трамп пообещал, что избавит мир от этого вооруженного конфликта еще до избрания и официального появления в Белом доме.

Дональд Трамп выступает на публичных теледебатах с Джо Байденом. Незадолго до встречи в эфире экс-президент назвал соперника угрозой для существования Соединенных Штатов. А еще угрозой демократии и самой идее выживания и существования страны. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Главные противники уже набрали достаточно голосов делегатов на предварительных голосованиях, а почти все остальные кандидаты добровольно вышли из гонки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как букмекеры зарабатывают на дебатах Трампа и Байдена.