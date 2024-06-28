Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до возвращения в Белый дом
Фото: YouTube / CNN
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Экс-президент уверен, что если бы Владимир Путин уважал персону, стоящую во главе США, он бы не начал спецоперацию.
Бывший президент США Дональд Трамп продолжает дебаты с действующим лидером Джо Байденом и высказывается, в том числе, о ситуации на Украине. По мнению политика, если бы российский глава Владимир Путин уважал американского коллегу, он бы не начал спецоперацию.
Помимо критики Дональд Трамп предлагает и собственные усилия для урегулирования конфликта. Он заявил, что выдвинутые Путиным условия для прекращения огня и налаживания мира для него неприемлемы.
Трамп пообещал, что избавит мир от этого вооруженного конфликта еще до избрания и официального появления в Белом доме.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как букмекеры зарабатывают на дебатах Трампа и Байдена.