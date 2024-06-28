Начало заносить: Джо Байден заикается и оскорбляет Трампа на дебатах

Фото: YouTube / CNN

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Нынешний лидер заявил, что при нем американские солдаты не умирали за границей. Он забылся или соврал?

Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена идут полным ходом. Видно, что нынешнему главе Белого дома уже тяжело вести диалог. Он начал заикаться, когда речь зашла о программе медицинского страхования в США для пожилых людей. Байден закончил свою речь и передал слова Трампу. Прямую трансляцию ведет телеканала CNN.

Также нынешний лидер США назвал себя первым президентом страны за последние 100 лет, при котором американские солдаты не погибли за пределами страны. Видимо, дедушка Джо подзабыл, что из-за событий в Афганистане умерли военные из США.

Байден также не смог устоять и первым оскорбил оппонента, назвал его, неудачником, лузером и преступником.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США начались теледебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие будет длиться полтора часа.

Байден и Трамп поздоровались с телезрителями, но друг с другом просто переглянулись. Многие журналисты полагали, что нынешнему главе Белого дома придется принимать лекарства, чтобы выстоять перед бизнесменом.