Две династии: дочь Билла Гейтса закрутила роман с внуком Пола Маккартни
Дочь Билла Гейтса в отношениях с внуком Пола Маккартни
Фото: www.globallookpress.com / YLMJ
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Пара перестала скрывать свои отношения.
Слухи о том, что дочь бизнесмена Билла Гейтса Фиби встречается с внуком легендарного музыканта Пола Маккартни, начали распространяться еще несколько месяцев назад, но тогда девушка наотрез отказалась комментировать свою личную жизнь.
Наконец-то пара перестала скрывать свой роман. Об этом сообщило издание Nylon.
После окончания колледжа дочь Гейтса призналась, что встречается с внуком Маккартни.
«Мой парень, Артур, подвез меня после церемонии», — призналась Фиби.
Пока что пара не стала раскрывать историю своего знакомства, но СМИ предполагают, что они стали общаться благодаря родственникам. Ведь тетя Артура Дональда дружит с мамой Фиби Гейтс. Однако возлюбленные могли просто оказаться на одном мероприятии.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Билл Гейтс намерен запустить эпидемию в 2025 году. Новый вирус будет называться Seers.