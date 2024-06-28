Умер петербургский композитор Александр Кнайфель

Фото: Белинский Юрий / ТАСС

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Первую оперу «Кентервильское привидение», которая вскоре была поставлена на сцене, музыкант написал в 22 года.

В Петербурге в возрасте 80 лет ушел из жизни композитор Александр Кнайфель. Об этом сообщили представители издательства «Композитор. Санкт-Петербург», с которым покойный сотрудничал на протяжении многих лет. В публикации подчеркивается, что он был не только талантливым сочинителем, но и другом, единомышленником издательства в деле развития музыкальной культуры России.

«Александр Аронович — композитор с мировым именем: его произведения звучали в Париже, Лондоне, Амстердаме, Нью-Йорке, Цюрихе, Базеле, Зальцбурге и в других важных музыкальных центрах. И в то же время он до конца оставался истинным петербуржцем с мягкими манерами, за которыми скрывалась неутомимость и невероятная работоспособность», — сказано в некрологе.

Кнайфель носил звания члена Союза композиторов и Союза кинематографистов, заслуженного деятеля искусств России. Он родился в Ташкенте в семье музыкантов, его отец был скрипачом, мама преподавала музыку. В ее школе уже в Ленинграде Александр Аронович посещал класс виолончели, затем учился у самого Мстислава Ростроповича в Московской консерватории. По окончании курса свободный художник снова жил и творил в Северной столице.

Первую оперу «Кентервильское привидение», которая была поставлена на сцене Оперной студии Ленинградской консерватории, Кнайфель написал в 22 года. В 1970 годах он много работал в кино, написал музыку для полсотни фильмов, к нему неоднократно обращался, в том числе, известный режиссер Семен Аранович. Он слыл авангардистом и за это в 1979-м даже попал в «черный список» в своем сообществе. Это не помешало музыканту создать более ста композиций.

В 1992 году во Франкфурте на Майне прошел первый монографический фестиваль композитора. Кнайфель стал также первым россиянином, удостоенным международной премии DAAD (Немецкой академической службы обменов. — Прим. ред.).

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