В России разрабатывается специальный ГОСТ для шаурмы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Популярное ближневосточное блюдо относится к продукции повышенного эпидемиологического риска.

Новый национальный стандарт качества для шаурмы (шавермы) разрабатывается совместно Российской системой качества и Федерацией рестораторов и ательеров. До сих пор в стране нет точных технологических регламентов приготовления ближневосточного блюда, а также требований к процессам изготовления полуфабрикатов — конкретно мяса птицы. Об этом журналистам «Известий» рассказали представители Роскачества.

Новости об отравлениях то и дело появляются на первых полосах — от неприятных инфекций до ботулизма. Риски массовых госпитализаций потребителей велики, а общая санитарно-эпидемиологическая обстановка в области общественного питания нуждается в строгом контроле. Особенно важно следить за качеством продукции, которая пользуется высоким спросом — шаурма, безусловно, в топе популярности.

Чтобы россияне ели не только вкусно, но и безопасно, производитель обязан контролировать каждый шаг от приемки сырья до подачи на стол готового блюда. Такого принципа придерживаются в Роскачестве. Кроме того, шаурма относится к продукции повышенного эпидемиологического риска. Горячее мясо и холодные овощи, соусы, сок, сочетание разных ингредиентов — все это отличная почва для развития патогенных микроорганизмов.

В связи с этим новый ГОСТ будет регулировать весь процесс производств, каждый этап. При разработке специалисты примут во внимание также действующие межнациональные регламенты.

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