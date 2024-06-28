Редкий экземпляр: в Московском зоопарке открылся вольер китоглавов

Фото, видео: Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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Звук, который издают эти птицы, похож на стрельбу.

Вольер с африканскими птицами китоглавами впервые открылся в Московском зоопарке. Там поселилась разнополая пара летающих животных. Их средняя высота 1,2 метра, а размер крыльев составляет до двух метров.

Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин подробнее рассказал про новоприбывших птиц.

«Китоглавы экспонируются всего в нескольких зоопарках Европы, а в нашей стране этих редких птиц можно будет впервые увидеть в Московском зоопарке. Пока здесь будет жить пара — самец и самка китоглава. Этот вид трудно размножается в неволе. Поэтому в новом вольере созданы все комфортные условия для пары и последующего выращивания птенцов», — рассказал министр.

На старой территории рядом с кругом катания построили вольер для китоглавов общей площадью 350 квадратных метров. Он разделен на две части — зимнюю и летнюю. Эти птицы сами по себе одиночки и поэтому самец и самка будут жить каждый в своей секции. Однако в период размножения они будут встречаться.

В каждой секции зимнего вольера есть бассейн и установлена автоматическая система микроклимата, которая поддерживает комфортную для птиц температуру воздуха и влажность. Крытый комплекс сделан так, чтобы имитировать среду обитания китоглавы по максимуму.

Летнюю секцию разделили на три части. В каждой есть водоем и инфракрасные обогреватели. Некоторые стены уличного комплекса закрыты деревянными конструкциями, чтобы птицы могли скрыться от глаз посетителей.

Также на территории вольера растут злаковые травы, декоративно-лиственные кустарники и многолетние цветы. Среди них есть осока черная, рогоз, фалярис, пеннисетум, сциндапсус, традесканция, филодендроны, рябинник, спирея японская, ирис и ива.

Китоглавы обитают в болотистой местности в Восточной Африке. К тому же они занесены в Международную Красную книгу как уязвимые виды. В природе их осталось всего восемь тысяч. Их популяция сокращается из-за браконьеров и изменения среды обитания.

У этих птиц серые перья, белый живот и небольшой гребень из перьев на затылке. Также у них длинные ноги с большими пальцами. Их длина может достигать 20 сантиметров. Это помогает китоглавам перемещаться по илистому грунту. Эти птицы также отличаются крепкой шеей, которая держит большую голову с клювом, похожим на башмак. Глаза птиц расположены спереди, а не по бокам, а звук, который издают китоглавы, похож на автоматную очередь.

Любимое блюдо этих животных — живая рыба. В Московском зоопарке их кормят карпом и форелью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Московском зоопарке родились малыши капибар.