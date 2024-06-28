Точным ударом: ВС РФ показали кадры уничтожения РСЗО HIMARS

ВС РФ обнаружили и уничтожили РСЗО HIMARS в зоне спецоперации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mahamad Kazmooz; 5-tv.ru

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Вражеская система залпового огня была обнаружена с воздуха.

ВС РФ продолжают добиваться успехов в зоне СВО. На этот раз расчет Новотроицкого батальона беспилотной авиации ГРОМ Каскад обнаружил, а затем уничтожил американскую РСЗО HIMARS, стоящую на вооружении киевского режима. Видео оказалось в распоряжении сайта 5-tv.ru.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Страны Запада окрестили действия Москвы "вторжением" и поддержали Киев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВС РФ при помощи «Кинжала» ударили по аэродромной инфраструктуре Украины.