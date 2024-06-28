Жильцам ветхого дома из Пензенской области предложили переехать в комнату с плесенью

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Пока администрация поселка Тамала разбирается с последствиями аварии, 12 человек, в том числе дети, предоставлены сами себе в помещении бывшего ПТУ с тремя кроватями.

Жители рабочего поселка Тамала Пензенской области временно остались без квартир, так как в их ветхом доме обрушилась крыша. Мало того, в качестве альтернативного жилья на время разбирательств с аварией им предложили помещение с непригодными условиями — стены в плесени, на 12 человек всего три кровати, даже матрасов нет. А находится оно в здании бывшего ПТУ. Об этом рассказала родственница пострадавших Анастасия.

«Мы понимаем, это деревня, небольшой поселок, не такой большой выбор. Но там помещение — одна комната примерно 37 метров, на первый взгляд, там стоит три односпальных кровати. Матрасы, наверное, дадут, но сейчас там матрасов нет. Кухня, совмещенный санузел и небольшой коридор… Это помещение бывшего ПТУ, сейчас его оборудовали под проживание, предлагают временно, но насколько — тоже непонятно», — поделилась женщина.

По словам Анастасии, вот уже десять лет дом, в котором произошло ЧП, разрушается. Сначала протекала крыша. Дата капитального ремонта регулярно переносилась, и, чтобы не жить в луже, люди складывались и восстанавливали крышу за свой счет дважды. Спустя некоторое время возобновлялись протечки. Просьбы ускорить капремонт ответа не нашли.

«Ремонт крыши на 2026 год стоит, ремонт фундамента на 2031-й, ремонт фасада, по-моему, 2040–2042 года… Почти три года жильцы дома плотно решают этот вопрос. Постоянно ездили в администрацию на прием, на прием к губернатору, в приемную президента в марте этого года мы поехали, и дело сдвинулось. В мае нам стали делать крышу», — говорит Анастасия.

У сестры женщины — на ее квартиру пришлась основная часть обрушения — двое детей, им теперь придется ютиться в сомнительном помещении. Как отправлять ребят в школу, везти ли их учиться в город, пока неясно. Экспертиза, по результатам которой дом могут признать аварийным, чтобы начать расселение жильцов, назначена на 8 июля. За ней последуют комиссии, сроки власти поселка не озвучивают. У здания, кроме того, нет управляющей компании. Собственники смотрят на плесень и три кровати в новом «доме» в полной растерянности.

«Либо жилье аварийным признавать, нас всех расселять, либо второй этаж будут сносить строить, на время строительства нас же тоже должны расселить. А куда расселять? 12 человек в одну комнату, где стоит три кровати? Ну что это — просто издевательство над людьми», — возмущается Анастасия.

Обрушение крыши во время ремонтных работ произошло 18 июня, известно о нем стало накануне. Владельцы пострадавших квартир продолжают жить в этом доме. Из-за постоянных дождей и сырости, соответственно, им не просто некомфортно, а еще и страшно. Они боятся обрушения потолка первого этажа. Прокуратура Тамалинского района Пензенской области проводит проверку.

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