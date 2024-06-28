«Назад дороги нет»: Алсу высказалась после первого судебного заседания по разводу

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певица уверена — два месяца им с мужем дали не на примирение, а на раздел имущества.

Певица Алсу прокомментировала развод с Яном Абрамовым после первого судебного заседания. Артистка решила бескомпромиссно поставить точку в их отношениях.

«Единственный комментарий, который я могу сейчас дать, услышав просьбу его адвоката, — это то, что развод все-таки состоится. Суд отложили на два месяца не для сохранения семьи и примирения, а для мирного урегулирования условий раздела имущества. С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет», — цитирует ее StarHit.

Недавно появилась информация, что Ян Абрамов был якобы готов передать Алсу и их детям активы на 2,5 миллиарда рублей. Позднее певица опровергла эти слухи, назвав это попыткой улучшить испорченную репутацию предпринимателя со стороны его пиарщиков. Брак супругов пролился почти 20 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Алсу выбрала сторону в конфликте родителей.