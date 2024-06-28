Суд арестовал обвиняемого в причастности к теракту в Дагестане

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сам правонарушитель прямо не участвовал в перестрелке в Дербенте.

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца обвиняемого в причастности к теракту в Дербенте. Об этом сообщила пресс-секретарь Верховного суда Республики Дагестан Зарема Мамаева.

Правосудный орган удовлетворил прошение следствия и арестовал обвиняемого на один месяц и 28 дней. Мужчину взяли под стражу до 23 августа включительно.

Следствие полагает, что один из террористов разделял мотивы национальной и религиозной политики обвиняемого.

«Для непосредственного участия в совершении преступлений Омаров О. М. потребовал от соучастников признать его единоличным лидером и дать ему присягу, на что К., признав его лидером, из личных убеждений отказался давать ему присягу, при этом не отказываясь помогать в достижении конечной цели — совершении теракта в Дербенте», — сообщила Мамаева.

В итоге боевики устроили атаку без обвиняемого, который сейчас взят под стражу.

Теракт в Дагестане

Вечером 23 июня вооруженные автоматами боевики одновременно атаковали два города в Дагестане. В Дербенте террористы открыли огонь по синагоге и православной церкви, в Махачкале — по одному из постов ДПС и церкви. В храмах после нападения начались пожары.

Правоохранители нейтрализовали пятерых боевиков. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Махачкале перекрыли улицы из-за неудачного прикола.