Пельмени с перепелкой и десерт «Гжель»: чем угощали президента Конго в России

Президент Конго отведал в России пельмени с перепелкой и десерт «Гжель»

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Гостям предложили разнообразное меню с интересными позициями.

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Россию. Здесь его угостили пельменями с перепелкой и лисичками и десертом «Гжель» из козьего молока и ягод.

Сначала делегации двух стран провели переговоры в узком и расширенном составе. После они все вместе пообщались на официальном завтраке. Там гостям из Конго предложили пельмени с перепелкой и лисичками, крем-суп из молодых кабачков с плавленым сыром, салат из подкопченной форели с щавелем и огурцами.

Меню также включало в себя шербет из крыжовника и десерт «Гжель» из козьего сыра и голубики.

В Кремле Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Конго. Дени Сассу-Нгессо находится в России с четырехдневным официальным визитом. Лидеры обсуждали дальнейшее развитие двусторонних отношений, а также вопросы региональной и международной повестки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошли переговоры Путина с президентом Конго.