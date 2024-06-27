Крыша рухнула в многоквартирном доме в Пензенской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Некоторые жильцы все еще находятся в своих квартирах после ЧП.

Обрушение крыши двухэтажного многоквартирного дома произошло в рабочем поселке Тамала Пензенской области. Об этом жильцы пострадавшего дома сообщили 5-tv.ru. Это случилось еще 18 июня, однако до сих пор некоторые продолжают находиться в своих квартирах.

Как рассказали люди, оставшиеся на аварийном объекте, из-за постоянных дождей в проваленную крышу попадает вода. Собственники боятся, что в любой момент может обрушиться потолок первого этажа. В части помещений в здании значительные разрушения, объективно вызывающие опасения.

Судя по фотографиям, предоставленным жильцами, в одной из квартир потолок обвалился почти полностью. Для проживания она уже непригодна. В связи с ситуацией администрация Тамалинского района ввела режим чрезвычайной ситуации. Людям, которые хотят эвакуироваться, предложено альтернативное жилье.

Районная прокуратура начала проверку еще в день происшествия. В Telegram-канале ведомства появилась публикация, в которой отмечено — обвал произошел во время проведения ремонта кровли. Правоохранители выясняют точные причины инцидента и оценивают действия специалистов, участвовавших в ремонте.

Ранее, писал 5-tv.ru, два человека погибли при обрушении подъезда жилого дома в Шебекино.