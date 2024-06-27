Автозаправочная станция в Горловке загорелась после атаки ВСУ
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Известия
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О пострадавших не сообщается.
Автозаправочная станция в Горловке загорелась после атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Украинские войска ударили по автозаправке в Горловке, произошло возгорание», — сказал собеседник агентства.
Информации о пострадавших пока не появлялось.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский признал невозможность Украины противостоять России. По его словам, ВСУ понесли много потерь на поле боя.