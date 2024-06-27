Мама была в 20 метрах: четырехлетний ребенок заживо сгорел в сарае

Четырехлетний ребенок заживо сгорел в сарае в саратовском поселке Орошаемый

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Два брата и сестра заигрались со спичками. Старшим удалось спастись.

Четырехлетний ребенок сгорел во время пожара в поселке Орошаемый Сараторвской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.

«Родителей рядом не было. Мать находилась дома: 20 метров отделяли ее от сарая, в котором произошла трагедия», — написали представители ведомства.

Уточняется также, что в постройке играли два мальчика и девочка. Им было 4, 5 и 6 лет. Сотрудники ведомства сообщили, старшие дети спаслись.

Спасателям удалось потушить пожар на 20 квадратных метрах. На кадрах видно, что сарай почти полностью сгорел.

Сотрудники МЧС призвали напоминать своим детям об опасности огня. Спички — не игрушка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что здание правительства Владимирской области подверглось попытке поджога. Злоумышленник кидал в него бутылки с зажигательной смесью, после чего сбежал.