«Это квест»: эксперт оценил попытки россиян вернуться жить на родину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arnulf Hettrich; 5-tv.ru

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Уехавшие из РФ в недружественные страны люди сталкиваются с рядом трудностей. О чем именно идет речь?

Россияне, желающие вернуться на родину из недружественных стран, сталкиваются с рядом трудностей. Об этом рассказал руководитель центра содействия добровольному переселению «Путь домой» Анатолий Бублик.

Он объяснил, что у страны сейчас недостаточно дипломатических представительств, чтобы принять желающих переехать.

«К сожалению, сейчас оформить переезд в Россию для наших сограждан особенно в недружественных странах — это квест. И „Форт Боярд“ и рядом не стоял в этом квесте, потому что это очень сложный процесс. И в квесте хотя бы есть вход и выход, а зачастую у наших сограждан нет входа», — высказался Бублик.

Он также отметил, что ресурсы, где можно было бы получить информацию про возвращение в Россию, в недружественных странах давно заблокированы.

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