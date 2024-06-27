Теннисистку и комментатора Анну Дмитриеву похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Знаменитая спортсменка ушла из жизни в возрасте 83 лет.

В Москве на Новодевичьем кладбище похоронили легендарную советскую теннисистку и спортивного комментатора Анну Дмитриеву. Кадрами с ритуальной церемонии делится 5-tv.ru.

Знаменитая спортсменка покинула этот мир на 84-м году жизни. В последний путь ее проводили многие звезды советского и российского спорта. Все они выразили свои соболезнования в связи с уходом Анны Владимировны.

О том, что звезды тенниса не стало, в своем Telegram-канале 24 июня сообщил журналист, друг Анны Дмитриевой, Юрий Рост. Причина смерти знаменитости не разглашается.

Анна Дмитриева была 18-кратной чемпионкой СССР по теннису. Близкие и знакомые отзывались о ней как о добром, умном и светлом человеке. Она достигла невероятных высот в карьере, получила звание заслуженного мастера спорта СССР, а также не раз блистала на соревнованиях, показывая необыкновенные результаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Губерниев сказал о покойной Анне Дмитриевой.