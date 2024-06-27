Песни SНАМАN удалили из стримингового сервиса Spotify

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Под волну санкций также подпали и другие российские знаменитости.

Песни исполнителя и автора Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, исчезли из стримингового сервиса Spotify. Кроме того, на платформе переименовали песни певицы Полины Гагариной.

В новом антироссийском списке санкций Евросоюза несколько дней ранее появилось имя Ярослава Дронова. Сам он отреагировал на это строчкой из своей песни. Он написал в своем Telegram-канале, что Запад наложил на него ограничения, «потому что он— русский».

Недружественные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что стране удается сохранять высокими экономические показатели, а Запад делает своими ограничениями плохо только себе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евросоюз утвердил очередной пакет санкций против РФ. Под санкции подпали 116 физических и юридических лиц России.