Захарова о планах Польши построить стену на границе с РФ: «Только шипами внутрь»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Filip Radwanski; 5-tv.ru

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На эти цели страны Балтии выпрашивают у Евросоюза несколько миллиардов евро.

Польша и страны Балтии просят у Евросоюза денег, чтобы отгородиться от России и Белоруссии. Они хотят построить на границе стену протяженностью 700 километров, чтобы защититься «от военной угрозы и вредоносных действий». Обойдется это в 2,5 миллиарда евро.

Вот как прокомментировала новость официальный представитель МИД Мария Захарова — она ответила на вопрос нашего корреспондента на полях Международного юридического форума в Петербурге.

«Пусть строят, только шипами к себе внутрь, потому что единственная угроза для стран ЕС — это они сами с их маниакальной зависимостью от Вашингтона и натовских структур. Польше никто не угрожает, они сами это придумали, они живут в мире, где нет свободы, где нет свободной конкуренции, нет соревновательности, они живут в мире бесконечных фобий», — отметила дипломат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Польша начала расширять войска.