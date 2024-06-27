Беременную Сати Казанову экстренно госпитализировали

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; Instagram* / satikazanova; 5-tv.ru

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Что случилось с певицей?

Беременую певицу Сати Казанову экстренно госпитализировали. Об этом 41-летняя артистка рассказала в видео, опубликованном в личном блоге.

«К сожалению, по состоянию здоровья и тем коррективам, которые вносит сама жизнь, я не смогу доехать до Петербурга и выступить на VK-fest, который мы с командой очень ждали», — рассказала Казанова.

Певица сообщила, что ей пришлось срочно лечь в больницу, чтобы «в дальнейшем все было хорошо». Казанова сказала, что несколько дней ей нужен покой.

Недавно стало известно, что 41-летняя знаменитость готовится стать мамой. Сати Казанова призналась поклонникам, что для нее это долгожданное событие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глюк’оZа прокомментировала беременность 17-летней дочери.

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