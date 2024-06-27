Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Глава киевского режима призывает «положить на стол» план по урегулированию конфликта.

Киевский режим не желает затягивать украинский конфликт из-за больших потерь на поле боя. Такое заявление сделал президент* Украины Владимир Зеленский после прибытия на саммит Европейского союза.

«У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя <…>. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами», — сказал он.

Зеленский добавил, что власти Украины должны «положить на стол» план урегулирования конфликта в течение нескольких месяцев.

Президент России Владимир Путин при этом ранее заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Принципиальная позиция России, добавил Путин, состоит в том, что Украина должна согласиться на внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, а также пройти процедуру денацификации и демилитаризации.

Украина такое мирное предложение отвергла.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.