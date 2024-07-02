Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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В молодости многие готовы на безбашенные поступки, как и героини нового фильма «Тур с Иванушками, который напомнил многим о юности 90-х и нулевых.

Какие сумасшедшие идеи звезды воплощали в жизнь? На что готовы были пойти ради поставленной цели? В конце июня в Москве состоялась звездная премьера самого, наверное, самого теплого и летнего фильма — «Тур с Иванушками». Кинокартина Марка Горобца о безумном поступке подруг заставила звезд окунуться в воспоминания, которые собрала на премьере корреспондент 5-tv.ru.

Агата Муцениеце вспомнила свою поездку в Эстонию на концерт Мадонны. А вот Елена Старостина удивила всех своим бесстрашием, ведь будучи подростком, она уехала в Астрахань с музыкантами — в тур, но не с «Иванушками».

«Парни были прекрасные, музыканты были прекрасные. Я поехала только с подружкой, она там, в общем у нее какие-то там были дела, вот. Но когда мы домой уезжали, у нас не было билетов и поезд был Астрахань-Волгоград. И мы просились просто», — весело рассказала актриса.

Любовь к музыке, как оказалось, жила в сердце Владимира Левкина всегда. Артист продал свои гитары, чтобы записать первый альбом.

«Однажды у меня было 27 гитар. И я их продал, чтобы записать свой первый сольный альбом», — рассказал экс-участник группы «На-на».

Однако не все звезды были так же откровенны. Актер фильма «Жажда» Роман Курцын честно сказал, что не будет говорить о своих безумных поступках из-за чувства стыда.

«Но об этом не говорят. Вообще о безумных поступках не говорят, вы знаете? Мне будет стыдно», — признался актер.

Говоря о безумствах, как можно обойтись без историй самих «Иванушек»? Артисты рассказали, как столкнулись с поклонницей, которая спустилась на канате в номер к ребятам. Оказалось, что девушка так сильно хотела увидеть Андрея Григорьева-Апполонова, что решила любым способом встретиться с певцом.

«Безумно — это когда к Андрею спустилась скалолазочка. И действительно в отеле просто на канате спустилась к нему в номер», — поделился Кирилл Туриченко.

Безумство — точно про «Иванушки International». К слову, группа отправила заявку в Книгу рекордов Гиннесса на категорию «Самый долгожитель бойз-бенд».

Ранее 5-tv.ru писал, что солисты «Иванушек» раскрыли секрет достижения любых целей.