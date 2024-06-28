Политическое лицемерие: как МОК дискредитирует Олимпийские игры в Париже

Фото: Mohammed Badra / ТАСС

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Церемония открытия летних игр планируется на 26 июля.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до грядущей Олимпиады только 14 российских спортсменов — все в нейтральном статусе. Причем руководство МОК еще до этого года подыгрывало спортсменам из других стран. Об этом рассказал обозреватель EADaily Игорь Левитас.

Он напомнил, что Олимпийские игры всегда были связаны политикой, что было видно по Берлинской Олимпиаде 1936 года — тогда основатель игр Пьер де Кубертен активно сотрудничал с гитлеровским режимом. Прозаик напомнил, как у советского гимнаста Бориса Шахлина отобрали золотую медаль в многоборье по спортивной гимнастике.

В качестве другого примера Левитас приводит уже американскую гимнастку Симону Байлз. Она, по сути, принимала допинг в виде лекарств, ссылаясь на свое тревожное состояние.

Далее: тот самый препарат, который нашли в организме Олимпийской чемпионки 2022 года по фигурному катанию Камилы Валиевой, не вызвал вопросов к спортсменам другой страны. Его принимала вся команда китайских пловцов на международных играх, но в итоге их никто не тронул, подчеркнул Левитас.

Публицист указал, что текущее требование МОК по отношению к России и Белоруссии — «изощренное издевательство». Речь идет о том, что российских спортсменов могут допустить к Олимпиаде, только если те публично «проклянут свою Родину» — осудят специальную военную операцию (СВО).

Причем после этого они будут выступать без гимна, флага и национальности, что выглядит как «вымаливание прощения» за то, что они никогда не совершали. Левитас считает, что подобное решение со стороны МОК крайне несправедливое и оскорбительное.

Ранее 5-tv.ru писал, какие российских спортсменов МОК допустил до Олимпийских игр в Париже.