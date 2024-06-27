Фото: Саяпин Владимир / ТАСС

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Киевский режим планировал там разместить западные самолеты.

Вооруженные силы России нанесли групповой удар с применением аэробаллистической гиперзвуковой ракеты «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой „Кинжал“, а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины», — говорится в сообщении.

Российские бойцы достигли цели удара, все назначенные объекты поражены. В оборонном ведомстве отметили, что на указанном украинском аэродроме киевский режим планировал разместить самолеты, поставленные из стран Запада.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru показал видео с моментом, как экипаж Ми-35М громит подразделения ВСУ с воздуха. Российские бойцы продолжают добиваться успехов в зоне спецоперации на Украине.