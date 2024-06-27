Москву накроет летний зной: чего ждать от погоды в ближайшие дни

Температура в Москве в конце июля 2024 года поднимется до 32 градусов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пик жары придется на дневное время.

Летний зной накроет Москву в ближайшие дни — будет плюс 32 градусов. В столице объявлено экстренное предупреждение.

Пик зноя придется на дневные часы. В это время москвичам не рекомендуют находиться на открытом солнце и советуют пить больше воды. В Гидрометцентре предупредили: жаркая погода сохранится как минимум до середины следующей недели.

Сухо и жарко сегодня и в Петербурге. Там ввели желтый уровень опасности. Горожане вынуждены прятаться в тени. А вот кого точно обрадует такая погода — так это выпускников. В день праздника «Алые паруса» в городе ожидается температурный рекорд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в июле Землю накроют мощные магнитные бури. Вспышки на Солнце ожидаются на протяжении всего месяца. Однако самые сильные выпадут на семь дней. Когда именно ждать солнечной активности и как пережить этот период метеозависимым людям?