Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июля

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 1 по 7 июля.

Уже с первых дней июля чувствуется позитивный настрой, появляются амбиции, прилив сил на воплощение новых идей. Меркурий в знаке Льва усиливает контактность и мышление. Предметом гордости становится интеллект и ораторские способности. Умение ориентироваться в разной обстановке, входить в контакт с людьми и в нужный момент сказать нужное слово выгодно выделят вас среди окружающих. Выступать на сцене или на трибуне, обучаться или обучать других станет для большинства основной мотивацией.

В профессиональном плане люди творческих профессий, литераторы и журналисты будут буквально фонтанировать идеями. Влияние Нептуна помогает лучше создавать образы и транслировать их через слово или сценическую роль. Практичность ума и способность нащупать актуальную информацию или тренд сезона позволяет гармоничное влияние от Лилит. Что касается деловой сферы, то весь период является удачным для продвижения по карьерной лестнице, занятием бизнесом и инициации новых амбициозных проектов, проявления организаторских способностей.

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Повышается интерес к спорту, особенно к подвижным и командным видами, а также любая деятельность, где вы сможете красиво преподнести себя. У всех желающих будут возможности для развития и самореализации. Венера в домашнем и заботливом знаке Рак проявляет лучшие качества доброты и нежности по отношению к близким, детям и родителям. Включенность в благоприятную конфигурацию способствует рациональному вложению финансовых средств и созданию резервного фонда, прочному деловому сотрудничеству, а также креативному, но разумному подходу к решению имущественных вопросов. Сделки с недвижимостью, землей и арендой, закупка продовольствия, семейный бизнес и наследственные дела принесут ожидаемые результаты.

В субботу, 6 июля, фазу Новолуния усиливает знак Рака. Сильно работает интуиция, повышена чувствительность и потребность в безопасности. Для активной деятельности еще недостаточно энергии. А вот для генеральной уборки, урегулирования мелких финансовых дел, рутинных задач и семейных посиделок — подходящий период.

Не забывайте гармонизировать внутреннее состояние и найти время для полноценного сна и отдыха, умеренной физической нагрузки, прогулок на свежем воздухе и плавания. Новолуние — это идеальное время для избавления от пагубных привычек, лечебного голодания или диеты, релаксации, устранения недоделок в ранее начатых делах.

Период перехода Луны из одного цикла в другой считается магическим моментом, когда наши намерения и желания обретают силу и энергию для скорейшей реализации. Используйте благотворные космические влияния и астрологические наблюдения для улучшения вашей жизни.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов общий энергетический фон гармоничный и сбалансированный. Отношения с близкими располагают к душевному общению. Проведите больше времени в кругу семьи, займитесь сообща приятными домашними делами.

Покупка недвижимости, обновление интерьера в доме или на даче, организация семейного бизнеса станут выгодными инвестициями.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам трудно усидеть на месте, а также сконцентрироваться на одном деле. Желание успеть все и сразу вовлекает вас в переговоры, консультационную деятельность, активные передвижения.

Благоприятно складываются дела, связанные с транспортом и логистикой, средствами связи и работе с документами. Удачный период для собеседования. Не упускайте возможность повысить образовательный уровень.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам для эмоциональной перезагрузки требуется отдых и уединение. Самое время приобрести путевку на море, в санаторий или абонемент на процедуры в спа-центре по самой выгодной цене.

Увеличить доход получится и с помощью получения льгот и субсидий, налоговых вычетов. Благотворительность, занятие музыкой и творческой деятельностью подарят вам вдохновение и воодушевление.

Рак — гороскоп на неделю

Раки демонстрируют стремление к расширению контактов, поиску и обретению друзей и единомышленников, общественной деятельности. Потребность в независимости приведет вас в ту среду, где ваши идеи будут признаны и вознаграждены.

Включенность в вопросы, связанные с космосом, электроникой, авиацией, интернетом и новейшими технологиями позволит конструктивно проявиться и стать лидером в коллективе.

Лев — гороскоп на неделю

Львам повысить социальный статус поможет деятельность, связанная с творчеством, искусством, психологией или медициной. Глубинное проникновение в суть вещей и умение концентрироваться создадут благоприятные условия для пробуждения духовной силы.

Пользу здоровью и стабилизации нервной системы окажет поездка на море или на природу, а также водные процедуры и ароматерапия.

Дева — гороскоп на неделю

Девам открыты возможности для создания перспективных проектов, воплощения нестандартных идей. Лучше это делать в сотворчестве с друзьями, в команде единомышленников. Моделируйте в своём воображении желаемое будущее и двигайтесь к нему.

Удача приходит в сфере международной, научной, спортивной деятельности, а также на политическом или общественном поприще. Смена мировоззрения позволит впустить ветер перемен в вашу жизнь.

Весы — гороскоп на неделю

Весов звезды наставляют на смелые начинания и амбициозные профессиональные проекты. Не сомневайтесь в своих силах и возможностях. Вышестоящие лица поддержат вас. Рост авторитета или повышение в должности помогут надолго задержаться на верхних ступенях иерархической лестницы.

В финансовом плане можно рассчитывать на прибыль от бизнеса и выгодные банковские операции.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионов ожидает перспективное сотрудничество в юридической, законодательной, научной или международной деятельностях. Расширению возможностей, продвижению идей и проектов, росту авторитета способствуют деловые партнеры, супруги, близкие друзья.

Встретить вторую половинку, вступить в кооперацию с влиятельными персонами, получить поддержку социума можно на конференции, съезде, симпозиуме, а также во время путешествия.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы могут запланировать комплексное обследование организма или пройти курс оздоровительного массажа. Представители бизнеса успешно разрешат ситуации с контролирующими органами.

Также в благоприятном русле регулируются вопросы, связанные с долгами, кредитами, налогами, идет возврат задолженностей. Вы эффективно справляетесь с финансовыми и служебными делами.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, состояние влюбленности способствует яркой самореализации и раскрытию ваших талантов. Посещение развлекательных заведений, праздников и культурных мероприятий принесут еще больше радости, если посетить их вместе с любимым человеком.

Общение и знакомства делового характера имеют все шансы перерасти в романтическое увлечение.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, здоровый образ жизни, регулярные тренировки и сбалансированное питание помогут вам чувствовать себя лучше и энергичнее. Многое предстоит сделать в бытовых и домашних делах. Можно заняться косметическим ремонтом, обустроить рабочее место дома и в офисе.

Заложить фундамента собственного дела помогут близкие родственники. Может появиться домашний питомец.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб в планах приятные романтические или экскурсионные поездки. Короткие туры с детьми или возлюбленными помогут укрепить отношения и обрести взаимопонимание. Посещение мест, связанных с отдыхом, спортом и искусством увеличивают шансы встретить приятного собеседника или вторую половину.

Хорошее усвоение информации поможет заметно выделиться на обучающих тренингах или преуспеть в процессе саморазвития.

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