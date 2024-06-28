Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июля
Фото, видео: 5-tv.ru
Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?
Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 1 по 7 июля.
Уже с первых дней июля чувствуется позитивный настрой, появляются амбиции, прилив сил на воплощение новых идей. Меркурий в знаке Льва усиливает контактность и мышление. Предметом гордости становится интеллект и ораторские способности. Умение ориентироваться в разной обстановке, входить в контакт с людьми и в нужный момент сказать нужное слово выгодно выделят вас среди окружающих. Выступать на сцене или на трибуне, обучаться или обучать других станет для большинства основной мотивацией.
В профессиональном плане люди творческих профессий, литераторы и журналисты будут буквально фонтанировать идеями. Влияние Нептуна помогает лучше создавать образы и транслировать их через слово или сценическую роль. Практичность ума и способность нащупать актуальную информацию или тренд сезона позволяет гармоничное влияние от Лилит. Что касается деловой сферы, то весь период является удачным для продвижения по карьерной лестнице, занятием бизнесом и инициации новых амбициозных проектов, проявления организаторских способностей.
Повышается интерес к спорту, особенно к подвижным и командным видами, а также любая деятельность, где вы сможете красиво преподнести себя. У всех желающих будут возможности для развития и самореализации. Венера в домашнем и заботливом знаке Рак проявляет лучшие качества доброты и нежности по отношению к близким, детям и родителям. Включенность в благоприятную конфигурацию способствует рациональному вложению финансовых средств и созданию резервного фонда, прочному деловому сотрудничеству, а также креативному, но разумному подходу к решению имущественных вопросов. Сделки с недвижимостью, землей и арендой, закупка продовольствия, семейный бизнес и наследственные дела принесут ожидаемые результаты.
В субботу, 6 июля, фазу Новолуния усиливает знак Рака. Сильно работает интуиция, повышена чувствительность и потребность в безопасности. Для активной деятельности еще недостаточно энергии. А вот для генеральной уборки, урегулирования мелких финансовых дел, рутинных задач и семейных посиделок — подходящий период.
Не забывайте гармонизировать внутреннее состояние и найти время для полноценного сна и отдыха, умеренной физической нагрузки, прогулок на свежем воздухе и плавания. Новолуние — это идеальное время для избавления от пагубных привычек, лечебного голодания или диеты, релаксации, устранения недоделок в ранее начатых делах.
Период перехода Луны из одного цикла в другой считается магическим моментом, когда наши намерения и желания обретают силу и энергию для скорейшей реализации. Используйте благотворные космические влияния и астрологические наблюдения для улучшения вашей жизни.
Овен — гороскоп на неделю
У Овнов общий энергетический фон гармоничный и сбалансированный. Отношения с близкими располагают к душевному общению. Проведите больше времени в кругу семьи, займитесь сообща приятными домашними делами.
Покупка недвижимости, обновление интерьера в доме или на даче, организация семейного бизнеса станут выгодными инвестициями.
Телец — гороскоп на неделю
Тельцам трудно усидеть на месте, а также сконцентрироваться на одном деле. Желание успеть все и сразу вовлекает вас в переговоры, консультационную деятельность, активные передвижения.
Благоприятно складываются дела, связанные с транспортом и логистикой, средствами связи и работе с документами. Удачный период для собеседования. Не упускайте возможность повысить образовательный уровень.
Близнецы — гороскоп на неделю
Близнецам для эмоциональной перезагрузки требуется отдых и уединение. Самое время приобрести путевку на море, в санаторий или абонемент на процедуры в спа-центре по самой выгодной цене.
Увеличить доход получится и с помощью получения льгот и субсидий, налоговых вычетов. Благотворительность, занятие музыкой и творческой деятельностью подарят вам вдохновение и воодушевление.
Рак — гороскоп на неделю
Раки демонстрируют стремление к расширению контактов, поиску и обретению друзей и единомышленников, общественной деятельности. Потребность в независимости приведет вас в ту среду, где ваши идеи будут признаны и вознаграждены.
Включенность в вопросы, связанные с космосом, электроникой, авиацией, интернетом и новейшими технологиями позволит конструктивно проявиться и стать лидером в коллективе.
Лев — гороскоп на неделю
Львам повысить социальный статус поможет деятельность, связанная с творчеством, искусством, психологией или медициной. Глубинное проникновение в суть вещей и умение концентрироваться создадут благоприятные условия для пробуждения духовной силы.
Пользу здоровью и стабилизации нервной системы окажет поездка на море или на природу, а также водные процедуры и ароматерапия.
Дева — гороскоп на неделю
Девам открыты возможности для создания перспективных проектов, воплощения нестандартных идей. Лучше это делать в сотворчестве с друзьями, в команде единомышленников. Моделируйте в своём воображении желаемое будущее и двигайтесь к нему.
Удача приходит в сфере международной, научной, спортивной деятельности, а также на политическом или общественном поприще. Смена мировоззрения позволит впустить ветер перемен в вашу жизнь.
Весы — гороскоп на неделю
Весов звезды наставляют на смелые начинания и амбициозные профессиональные проекты. Не сомневайтесь в своих силах и возможностях. Вышестоящие лица поддержат вас. Рост авторитета или повышение в должности помогут надолго задержаться на верхних ступенях иерархической лестницы.
В финансовом плане можно рассчитывать на прибыль от бизнеса и выгодные банковские операции.
Скорпион — гороскоп на неделю
Скорпионов ожидает перспективное сотрудничество в юридической, законодательной, научной или международной деятельностях. Расширению возможностей, продвижению идей и проектов, росту авторитета способствуют деловые партнеры, супруги, близкие друзья.
Встретить вторую половинку, вступить в кооперацию с влиятельными персонами, получить поддержку социума можно на конференции, съезде, симпозиуме, а также во время путешествия.
Стрелец — гороскоп на неделю
Стрельцы могут запланировать комплексное обследование организма или пройти курс оздоровительного массажа. Представители бизнеса успешно разрешат ситуации с контролирующими органами.
Также в благоприятном русле регулируются вопросы, связанные с долгами, кредитами, налогами, идет возврат задолженностей. Вы эффективно справляетесь с финансовыми и служебными делами.
Козерог — гороскоп на неделю
Козероги, состояние влюбленности способствует яркой самореализации и раскрытию ваших талантов. Посещение развлекательных заведений, праздников и культурных мероприятий принесут еще больше радости, если посетить их вместе с любимым человеком.
Общение и знакомства делового характера имеют все шансы перерасти в романтическое увлечение.
Водолей — гороскоп на неделю
Водолеи, здоровый образ жизни, регулярные тренировки и сбалансированное питание помогут вам чувствовать себя лучше и энергичнее. Многое предстоит сделать в бытовых и домашних делах. Можно заняться косметическим ремонтом, обустроить рабочее место дома и в офисе.
Заложить фундамента собственного дела помогут близкие родственники. Может появиться домашний питомец.
Рыбы — гороскоп на неделю
У Рыб в планах приятные романтические или экскурсионные поездки. Короткие туры с детьми или возлюбленными помогут укрепить отношения и обрести взаимопонимание. Посещение мест, связанных с отдыхом, спортом и искусством увеличивают шансы встретить приятного собеседника или вторую половину.
Хорошее усвоение информации поможет заметно выделиться на обучающих тренингах или преуспеть в процессе саморазвития.
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