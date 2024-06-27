Стоит задуматься. Гинеколог предупредила об опасности прокладок

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Этот предмет личной гигиены не всегда приносит пользу женщинам. В каких именно случаях?

Практически ни одна женщина в «особые» дни не может обойтись без прокладок. Этот предмет интимной гигиены выручит даже в самый неудобный момент, однако он также может создать риск раздражения слизистой. Об этом aif.ru рассказала врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Елена Трубкина.

В современном мире женщины делают выбор в пользу личного комфорта, спокойно обсуждая естественные процессы. Но так было не всегда. В некоторых странах дамы были вынуждены скрывать факт начала менструации. Приходилось пользоваться, чем придется — мхом, шкурами животных, мягкими тканями, самодельными приспособлениями.

Так только в начале XX века появились первые коммерческие одноразовые гигиенические прокладки из целлюлозы и хлопка. Плюсы этого выручай-средства кроются в защите от протекания и комфорте в дни менструации.

Минусы прокладок в том, считает специалист, что они могут раздражать кожу и слизистую. Также при неправильном использовании могут усилиться выделения. Неприятный запах при их ношении и экологический вред прокладок тоже многим не нравится.

Чтобы минимизировать вред для окружающей среды, можно использовать многоразовые прокладки из ткани, но их нужно стирать. Существуют и биоразлагаемые прокладки, но они подороже.

Что касается ежедневных прокладок, то их нужно использовать не каждый день, а при незначительных выделениях в самом начале и конце менструального цикла или при лечении вагинальными свечами. Ночью ежедневные прокладки лучше не использовать. Врач уточняет, что важно выбирать качественные средства женской гигиены.

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