Порядка 10 тысяч мигрантов отправлены в зону СВО после получения гражданства РФ

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

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Глава Следственного комитета России между тем заявил о необходимости изменить миграционную политику.

Около десяти тысяч мигрантов, которые получили российское гражданство, направлены в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

По его словам, силовики «отловили» более 30 тысяч мигрантов, которые получили гражданство России, но отклонились от постановки на воинский учет. В настоящее время от этого числа порядка десяти тысяч мигрантов отправлены на Украину для выполнения задача спецоперации.

Кроме того, Бастрыкин заявил о необходимости изменить миграционную политику России. По его словам, нужно сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы. Также при найме мигрантов на работу, считает председатель СКР, следует руководствоваться вопросами национальной безопасности.

В Северной столице проходит Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ). Проводится он с 26 по 28 июня. Основной темой ПМЮФ является право как основа глобального равновесия. Участие в нем принимают ведущие правоведы, политики, а также представители деловых кругов и общественных организаций из разных стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России могут начать конфисковывать деньги, ценности и иное имущество за организацию незаконной миграции. Правительство поддержало соответствующий законопроект.

По данным МВД России, за первые четыре месяца 2024 года было выявлено в 2,5 раза больше таких преступлений по сравнению с тем же периодом 2023-го. Так, их количество выросло с 266 до 676 случаев.