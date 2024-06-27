День молодежи в 2024 году: история праздника и как его будут отмечать в Москве

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Жителей и гостей столицы ждут в том числе различные мастер-классы и лекции.

День молодежи в России в 2024 году будут праздновать в субботу, 29 июня, однако отмечания затронут пятницу и воскресенье. Мероприятия пройдут в том числе в Москве. Как появился праздник День молодежи, как его будут отмечать в 2024 году и что ожидается — читайте в материале 5-tv.ru.

Когда в России отмечают День молодежи — 2024

День молодежи — праздник поколения, от которого зависит будущее страны, мира и планеты в целом. Отмечается он в разных частях Земли и в разные даты. В России же День молодежи прежде отмечался 27 июня, но все изменилось в 2023 году. Так, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому празднества проводятся в последнюю субботу июня. В этом году это 24-е число.

Таким образом Путин прислушался к просьбам студентов, которым было неудобно отмечать День молодежи с фиксированной датой. Дело в том, что она выпадала на период сессии или работы.

День молодежи: история праздника

История этого праздника началась еще во времена Первой мировой войны. Тогда еще он назывался Международным юношеским днем (МЮД). Было решено ввести его на конференции революционной молодежи в Берне в 1915 году. Отмечался МЮД в конце августа — начале сентября, а просуществовал в Советском Союзе с 1917-го до 1945 год.

Позднее он возродился. Так, в 1958 году Верховный Президиум СССР подписал указ «Об установлении Дня советской молодежи». Отмечался он в последнее воскресенье июня. Целью праздника стало объединение молодежи и направление ее энергии в развитие стран. Днем проводились спортивные и трудовые состязания, фестивали и общественные акции. Вечером же советская молодежь гуляла, посещала концерты и дискотеки.

После распада СССР первый президент России Борис Ельцин сделал единую дату для праздника — 27 июня, а также убрал из названия слово «советская». Так и появился праздник — День молодежи, а мероприятия стали также более развлекательными.

В 2023 году президент России Владимир Путин снова изменил дату празднования. Благодаря его указу, День молодежи теперь отмечается в последнюю субботу июня.

Как День молодежи — 2024 отметят в Москве

Основные мероприятия Дня молодежи в Москве будут проводиться в парке «Ходынское поле» 29 и 30 июня. Желающие смогут принять участие в мастер-классах и спортивных конкурсах, посетить лекции, встретиться с героями России с 12 до 23 часов.

Отмечаться День молодежи будет и на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Там для гостей проведут экскурсии, мастер-классы и концерты. На ВДНХ мероприятия состоятся с 28 по 29 июня, начало в 11:30.

Мероприятия, посвященные Дню молодежи, пройдут в Москве и на других площадках. В том числе отметят этот праздник в саду Баумана. Там проходят пятничные концерты молодых музыкантов в рамках проекта «Зеленка». Всего запланировано свыше 150 мероприятий на День молодежи.

Ранее 5-tv.ru писал, что на выставке-форуме «Россия» прошел выпускной Сеченовского университета.