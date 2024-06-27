Трагедия посреди тайги: последняя информация о крушении поезда в Коми

Фото, видео: Северо-Западная транспортная прокуратура; 5-tv.ru

Известно о более чем 40 пострадавших, десять из них госпитализированы.

Тела двух человек обнаружили на месте ЧП в Коми, где с рельсов сошел пассажирский поезд Воркута — Новороссийск. Об этом сообщает РЖД.

Кроме того, известно о более чем 40 пострадавших, десять из них госпитализировали. Ситуация осложнилась тем, что сход вагонов произошел практически в глухой тайге: люди оказались почти без связи, а, чтобы просто добраться до места ЧП, спасателям и медикам потребовалось время.

Прямо сейчас там идут восстановительные работы. В самом регионе введен режим ЧС. О причинах и о том, что происходит на месте, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

Спасатели и пассажиры несут 14-летнюю девочку по железнодорожному полотну. Подросток в тяжелом состоянии. Она серьезно травмировалась во время падения вагона. Пассажиры с легкими травмами дождались пожарного состава, на котором вернулись в Инту.

К этой минуте известно об одном погибшем и 40 пострадавших. Десять из них госпитализированы. Всех, насколько это возможно, оперативно доставили в больницу Инты, ближайшего к месту аварии города.

«Доктором-хирургом, который здесь работает, все были осмотрены. На данный момент полостных операций не требуется», — рассказал хирург Усинской центральной городской больницы Павел Тарарин.

Сразу после аварии оперативный штаб на месте начал поднимать списки всех, кто ехал в поезде Воркута — Новороссийск. Следователи нашли тело погибшего под одним из вагонов.

Ранее удалось связаться с женой одного из пассажиров этого рейса. Она утверждает, что муж до сих пор не вышел с ней на связь. И что с ним, пока непонятно.

«В разные стороны люди по путям ушли, и в сторону Печоры, и в сторону Инты. Поэтому вообще ничего не понятно», — заявила жена пропавшего мужчины Наталья Сосновская.

С рельсов сошли девять из 14 вагонов. На месте аварии видно, как из-под путей выходит вода. Предварительная версия случившегося — размытие полотна из-за паводка.

Поезд Воркута — Новороссийск перевернулся рядом с Интой. В итоге 232 пассажира оказались посреди глухой тайги. Добраться до этого места на машине сложно: пути идут вдоль болот, связи почти нет.

В Инту вылетела бригада санавиации Центра медицины катастроф. Борт забрал троих пострадавших в Сыктывкар. В Инте работают два пункта временного размещения — в школе и гостинице. Спасатели привезли сухпайки, неравнодушные жители — теплые вещи. Волонтеры помогают с размещением.

Для пассажиров уцелевших вагонов отправили резервный поезд. Они отправятся дальше в Новороссийск.