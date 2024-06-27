Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми отправили в Новороссийск на специальном составе

Фото: Telegram / Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры / sztproc

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Людям оказывают всяческую поддержку волонтеры

Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми пересадили на специальный состав и отправили отдельным ускоренным графиком по пути прежнего следования — в Новороссийск. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).

«Пассажиры, следовавшие в поезде № 511 Воркута — Новороссийск, около станции Угольный пересели в специально сформированный для них состав», — написали в официальным Telegram-канале СЖД.

Сообщается, что вновь сформированный состав отправился в путь в 5:14 по местному времени.

Там же подчеркнули, что пассажирам опрокинувшегося поезда оказывают всяческую поддержку волонтеры, например, в переноске багажа. Также отмечается, что людям предоставили питание, воду и теплые пледы.

Крушение поезда в Республике Коми

Авария на железнодорожных путях произошла 26 июня в районе 19:30 по московскому времени. Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. Известно, что в поезде находились 232 пассажира. Как сообщили в Минздраве, пострадали по меньшей мере 40 человек, состояние семерых из них, в том числе одного ребенка, медики оценили как тяжелое.

В РЖД назвали предварительной причиной случившегося подмытые полота в результате обильных осадков. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося. В Коми ввели режим ЧС после схода поезда.

Ранее 5-tv.ru написал, что найдено тело уже второго пассажира, который погиб в результате крушения поезда в Республике Коми.