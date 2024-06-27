Следователи нашли тело мужчины под вагоном опрокинувшегося поезда в Коми

Фото: Пресс-служба мэрии г.Воркута

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Прежде сообщалось о пропаже двух пассажиров.

Тело мужчины обнаружено под вагоном перевернувшегося состава пассажирского поезда в Республике Коми на перегоне Инта — Угольный. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России.

«Следователями при осмотре места происшествия на перегоне Инта — Угольный в Республике Коми, где сошло девять вагонов пассажирского поезда назначением Воркута — Новороссийск, обнаружено тело мужчины под одним из опрокинувшихся вагонов поезда», — указывается в сообщении.

Авария на железнодорожных путях произошла 26 июня в районе 19:30 по московскому времени. Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. Известно, что в поезде находились 232 пассажира. Как сообщили в Минздраве, пострадали 40 человек, состояние семерых из них, в том числе одного ребенка, медики оценили как тяжелое.

Позднее стало известно о пропаже двух пассажиров, которые ехали в десятом вагоне. Сообщалось, что речь идет о мужчине и молодой девушке 15-16 лет из восьмого и шестого купе соответственно. Супруга одного из пропавших пассажиров рассказала об их поисках.

В РЖД назвали предварительной причиной случившегося подмытые полота в результате обильных осадков. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося. В Коми ввели режим ЧС после схода поезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что железнодорожники обнаружили еще один участок с размывом путей в Коми. Проблемные места были найдены в 2,5 километра от места схода поезда Воркута — Новосибирск. В связи с таким обнаружением пять было принято решение остановить пять уцелевших вагонов из состава.