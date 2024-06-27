Силы ПВО сбили за ночь четыре беспилотника ВСУ над Тверской областью

Фото: Mohammed Talatene / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В каких еще регионах была отражена атака?

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Тверской областью. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В ведомстве отметили, что минувшей ночью была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку и в других регионах РФ. Так, еще два дрона были уничтожены над Московской и один над Белгородской областями.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что бойцы России уничтожили места подготовки к запуску дронов ВСУ.