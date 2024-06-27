Разделась до трусов: дочь-бодибилдерша Шукшиной показала фигуру в нижнем белье

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Анна повернулась к фанатам попой и продемонстрировала, чего добилась упорными тренировками.

Дочь Марии Шукшиной Анна, увлекающаяся бодибилдингом, похвасталась подтянутой фигурой. Девушка разделась практически догола, оставшись лишь в одних трусах на откровенной фотосессии. Фото показало издание NEWS.ru.

«За каждым спортсменом стоит его тренер. Тренер, который знает, слушает, понимает, заботится, думает. И для спортсмена этот человек один из лучших в его жизни. У меня сейчас та форма, о которой я мечтала, и в этом огромный вклад моего лучшего тренера», — написала Шукшина.

Фото: Instagram* / anna__shukshina

Известно, что Анна Шукшина увлекается бодибилдингом. Она активно рассказывает о своих тренировках подписчикам и делится результатами, отзывами своих клиентов, которых берет на поруки.

К ней обращаются за тем, чтобы похудеть или добиться такого же рельефа, как у звездной дочери. Формы девушки привлекали даже сына Бари Алибасова. Он как-то признался, что не смотрит ее фотографии, чтобы «не будить в себе зверя».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ольга Шукшина обвинила сестру Марию в обмане с наследством.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.