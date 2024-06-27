«Надеюсь, это скоро закончится»: Андрей Леонов рассказал об отношениях с сыном

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Актер признается, что общение происходит не совсем так, как бы ему хотелось.

Звезда сериала «Папины дочки» Андрей Леонов тесно общается с сыном Евгением, хотя тот с 1997 года живет в Швейцарии. Об этом актер рассказал в эфире одного из федеральных каналов.

Мальчик переехал в другую страну вместе с мамой, когда родители развелись. Тогда ему было десять лет. В Россию Евгений не приезжает, а с отцом общается только по телефону.

«Как Женя поздравил меня с днем рождения? Он далеко, у него нет возможности приехать сюда. Поэтому только общение на расстоянии, к сожалению. Надеюсь, скоро это закончится. Он живет в другой стране — там, где его мама. Они уехали давно, но у нас всегда было тесное общение», — сказал актер.

При этом Леонов признается, что очень любит своего сына и считает важным, чтобы ребенок в любом возрасте знал это.

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