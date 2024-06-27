Уже перевезла вещи? Еще женатый Бен Аффлек пустил в дом другую женщину

Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

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Неужели актер решил предать певицу и сразу порвать с ней союз?

Актер Бен Аффлек разрешил экс-супруге Дженнифер Гарнер навещать его в снятом неподалеку от нее доме. И это при том, что сейчас в их отношениях с женой Дженнифер Лопес все не так уж и гладко. Об этом рассказал инсайдер журналу In Touch Weekly.

«Конечно, Бен иногда сводит ее с ума, но между ними существует нерушимая связь. Бен говорит, что Джен — ангел и единственная, кто может его спасти. Она готовит у него на кухне и перенесла туда несколько своих вещей на случай, если ей придется остаться ночевать», — признался источник.

Поклонники с нетерпением ждут развязки истории. Однако знаменитости давать комментарии пока не спешат.

К слову, первые сообщения о разладе в семье стали появляться в начале мая. Одни инсайдеры винили во всем характер Лопес, другие — измену Аффлека. На расспросы журналистов звезды реагировали остро, давая понять, что о личной жизни распространяться не намерены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что футболист Руслан Нигматуллин решил судиться с женой из-за жилья.