Последние штрихи: Северная столица почти готова к празднику «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге к празднику выпускников «Алые паруса 2024» почти все готово

Фото, видео: 5-tv.ru

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Практически весь город будет задействован в масштабном торжестве.

Высокотехнологичная сцена, оптические иллюзии и самые популярные исполнители. Подготовка к празднику всех выпускников — «Алым парусам» — вышла на финишную прямую. Феерия света и звука над Невой — уже завтра. А значит, у организаторов осталось совсем немного времени на последние приготовления.

Каким маршрутом в этот раз пойдет бриг «Россия», как художники по свету собираются стирать границы и какую роль в шоу сыграет телебашня — выяснила корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Он только появился в акватории Невы — и уже попал на сотни снимков. От такого красавца сложно отвести взгляд: белоснежный бриг «Россия» под алыми парусами — готов к финальным репетициям.

Последние приготовления: настройка светового оборудования. Для подсветки парусов установили 42 прибора, еще 48 находятся вдоль бортов. В этом году маршрут брига немного усложнили: он будет стартовать у Летнего сада, пройдет через створы двух мостов — Троицкого и Дворцового, а после — развернется.

«Каждый год режиссеры добавляют какие-то новые вещи в программу праздника. Финальный разворот должен быть в непосредственной близости от Дворцового моста, но с навигационной точки зрения это абсолютно безопасно, на мой взгляд. Скорость исполнения маневра — это то, чему посвящены наши репетиции», — рассказал капитан брига «Россия» Олег Николаев.

В «Алых парусах 2024» задействован практически весь город. Отдельная роль даже у петербургской телебашни!

Трехсотметровое сооружение превратится в мачту фрегата. Мерцать, переливаться и сиять будут почти шесть тысяч огней, они расположены по всему периметру башни. Также в главную ночь выпускников она покажет звездопад и окрасится в цвета триколора.

«Специально работали дизайнеры, которые внимательно и аккуратно анализировали, какой цветопередачей можно создать и прекрасное настроение, но и стать неотъемлемой частью шоу», — отметила директор Санкт-Петербургского филиала ВГУП РТРС «Санкт-Петербургский Региональный Центр» Руслан Евсеев.

Полностью готова и уникальная сцена на Дворцовой площади. Принципиально новый формат: классические приемы света и видеографики для этого дерева не подходят — команда «Алых парусов» изобрела свои.

«Это криволинейные поверхности, такие волны, которые расходятся на несколько этажей. И мы решили сделать такую оптическую иллюзию, так называемый аноморфик, когда люди смотрят, и им кажется, что эти экраны не плоские, а уходят в глубину. Такого в мире еще не было, это на самом деле первый раз такое сделали», — поведал креативный директор компании Raketamedia Антон Сакара.

Еще один секрет — размытые границы экранов! Специальные приборы в течение всего концерта будут сканировать небо в реальном времени, подбирать такой же оттенок и передавать его на сцену, так что картинка будет растворяться в воздухе.

«Мы каждый раз бросаем себе вызов, чтобы сделать что-то новое, что вообще зритель не видел. Какие-то новые технологии, условно те же самые телескопические лестницы, которые мы сейчас программируем, сложная задача, они создавались специально под этот проект», — рассказал режиссер-постановщик шоу «Алые паруса» на Дворцовой площади Максим Ахтямов.

И первыми чудо-сцену тестируют те, кто даст старт главному выпускному страны. Вокалисты, танцоры — около 800 ребят прошли несколько кастингов, чтобы выступить в молодежной программе концерта на Дворцовой.

«Я даже не могу передать чувства, которые испытываю, потому что вся эта подготовка, вся эта масштабность, и когда ты представляешь, что вот все люди будут смотреть на тебя — это прям вообще мурашки!» — поделилась участника молодежной программы концерта Анастасия Кишко.

Совсем скоро здесь зазвучат и любимые выпускниками голоса — хэдлайнера вечера МОТА, ведущих Дмитрия Хрусталева и Иды Галич, а еще Люси Чеботиной, Вани Дмитриенко, Амирчика, АЙОВЫ, Алсу!

«В позапрошлом году я была ведущей, мне очень понравилось. Это, конечно, безумная энергетика. Это огромная площадь молодежи, и не только молодежи. И это определенно очень особенная атмосфера, ну и красота самих Алых парусов!» — сказала Алсу.

Красота, которая успела собрать ключевые награды в области ивент-индустрии. Шоу, аналогов которому в мире нет! В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. И каждый год праздник удивляет, восхищает и вдохновляет миллионы зрителей, главные из которых — выпускники. И эта ночь им — без сомнений — запомнится на всю жизнь!