На Пятом канале акция «День добрых дел» для Андрея из Воронежской области

Фото, видео: 5-tv.ru

Мальчика медленно убивает серьезное заболевание, а спасти его может только дорогостоящая операция.

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День Добрых дел на Пятом канале, и сегодня наша помощь нужна Андрею из Воронежской области. Пару лет назад он узнал о серьезном заболевании, которое медленно убивает его, но шанс вернуться к нормальной жизни есть! Для этого нужна операция стоимостью 1 миллион 800 тысяч рублей.

Значение имеет любая сумма, отправленная на номер 75-11. А еще можно навести камеру смартфона на QR-код, он будет на экране в течение всего сюжета.

Андрей практически никогда не жалуется на самочувствие. Но мальчик все время под пристальным наблюдением врачей — в любую минуту у него может остановиться сердце.

Андрей родился абсолютно здоровым. О том, что у него больное сердце, мама узнала два года назад. В поликлинику обратились с простудой. Но педиатр услышал шум в сердце. После долгих обследований был поставлен страшный диагноз — гипертрофическая кардиомиопатия.

При этом заболевании нарушено обычное строение сердца, и может наступить внезапная смерть. Теперь все игры на спортивной площадке под строгим запретом.

Наталья живет в постоянном страхе за жизнь сына. После любых нагрузок мальчик начинает задыхаться, чувствует постоянную усталость. Но, несмотря ни на что, он не унывает и поддерживает маму.

«Сколько мы уже отлежали в больнице, он ни разу не заплакал, не сказал, что у него все плохо. Постоянно — у меня все хорошо, у меня все нормально», — рассказывает Наталья Черных, мама Андрея.

За последние два года больницы стали для Андрея уже вторым домом. Врачи из Воронежа отправили мальчика на лечение в Москву. Специалисты дают хорошие прогнозы, но только в том случае, если сделать операцию. Причем срочно.

«С целью первичной профилактики внезапной смерти ему требуется имплантация кардиовертер-дефибриллятора — небольшого устройства, которое вставляется соответственно под кожу, в сердце вставляются электроды, и при возникновении нарушения ритма — фибрилляция желудочков, соответственно произойдет разряд, который будет способствовать тому, что ритм восстановится и предотвратится остановка сердца», — объясняет врач кардиологического отделения НИКИ педиатрии и детской хирургии им. Ю. Е. Вельтищеваа Юлия Исаева.

Операция стоит 1 800 000 рублей. Таких денег семье из маленького села в Воронежской области взять просто негде. Наталья одна тянет двух детей, работает уборщицей. Отец в воспитании сына не участвует, платит только алименты — 6 000 рублей в месяц.

У нас с вами есть возможность помочь Андрею — пожертвовать деньги на операцию, которая спасет мальчику жизнь и позволит еще долго биться его сердцу.

Чтобы помочь Андрею, отправьте сообщение с суммой пожертвования — она может быть любой — на короткий номер 75-11. В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Андрею, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Спасибо вам большое!