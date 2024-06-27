«Всем бы такой живот и талию»: жена Стаса Михайлова похвасталась фигурой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Любимая артиста шокировала публику своим внешним видом в 51 год.

Супруга народного артиста РФ Стаса Михайлова — Инна — шокировала публику. Находясь на отдыхе, она показала фигуру в купальнике. Одним снимком она доказала, что на шестом десятке можно иметь стройное и подтянутое тело. Инна Михайлова в прошлом году заметно похудела и теперь хвастается результатом. Instagram* / inamikhaylova

«Что тут скажешь? Хороша»;

«Фигура огонь. Всем бы такой живот и талию в 51 год», — восхитились интернет-пользователи.

Стоит отметить, что совсем недавно Михайлов признался — он сократил количество гастролей. Связано это с тем, что певец хочет как можно больше времени проводить с семьей. Его родители не молодеют, а дети слишком быстро растут. артист не хочет пропускать это.

«Когда ты не управляешь ситуацией какой-то, тебе становится страшно. И девочки. Ты смотришь, как они растут, твои родные и близкие люди. У меня есть один маленький человечек, которого зовут Маша. Мой ребенок. Она любит, когда папа ей чешет ножку. Все, что хочу сегодня. Если приду, я поглажу ножку и усну с ней. Все. Это самое большое счастье», — сказал Михайлов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Стас Михайлов нанял личную охрану.

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