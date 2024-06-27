Генерал Сунига все: полиция Боливии задержала лидера госпереворота

Фото: Reuters / Claudia Morales

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Военного обвинили в терроризме.

Генерала Хуана Хосе Сунигу, который возглавил попытку госпереворота в Боливии, задержали. Глава МВД страны Карлос Эдуардо представил журналистам задержанного. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Министр внутренних дел заявил, что при попытке госпереворота минимум девять человек получили огнестрельные ранения. Генпрокуратура Боливии обвинила военного в терроризме.

До этого в стране состоялась попытка мятежа. БТР сломал ворота президентского дворца в столице страны Ла-Пасе. Затем туда ворвались десятки силовиков. Президент страны Луис Арсе встретился с мятежным генералом Сунигой. Он приказал ему демобилизовать свои войска, но военный отказался.

Ранее 5-tv.ru писал, что силовики на БТР проломились к президентскому дворцу в Боливии.