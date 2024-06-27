Ключевые ориентиры: ВМФ России пополнится судами с самым современным оборудованием

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Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию кораблестроения в РФ.

Боевой опыт, которые получают наши военные в зоне СВО, учтут при строительстве военных кораблей. Почти полсотни новейших судов, которые получит Военно-морской флот России уже в этом году, оснастят самым современным оборудованием.

О новой государственной стратегии в сфере технологий рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

На совещание Владимир Путин заходит с красной папкой в руках, сразу ее переворачивает. В таких обычно — самые важные материалы. Сейчас как раз подходящий случай. Речь о стратегии развития российского кораблестроения и всего военно-морского флота.

«Мы все понимаем возрастающую степень геополитического напряжения в современном мире, слышим регулярные угрозы в адрес России со стороны правящих кругов ряда стран и даже видим конкретные действия по реализации этих угроз. Естественно, к этому надо относиться максимально серьезно, просчитывать все возможные риски и планировать адекватные ответы, укреплять наши вооруженные силы и Военно-морской флот», — сказал Владимир Путин.

Президент напоминает о ключевых ориентирах, заложенных на период до 2030 года: развитие корабельной, авиационной и береговой составляющих флота, инфраструктуры его базирования, укрепление позиций военно-морских сил в важных районах мирового океана и повышение боевого потенциала. В этой части есть и точечные задачи.

«Надо укреплять и уделить особое внимание скорейшему внедрению систем дистанционного обнаружения угроз, в том числе со стороны беспилотных аппаратов. Имею в виду не только контроль воздушного пространства средствами ПВО, но и совершенствование систем наблюдения за надводной и подводной обстановкой, для борьбы с морскими роботизированными комплексами противника», — отметил глава государства.

На этих словах министр обороны РФ несколько раз кивает. Роль беспилотников в современных боевых действиях становится определяющей. Отсюда еще одно поручение Путина: дополнительно оснастить корабли пулеметными модулями и расчетами самих БПЛА. Это, очевидно, касается и новых поступлений.

«Наш флот пополняется новыми кораблями и оснащается современными видами оружия, ведется ремонт и глубокая модернизация техники. Вот какая динамика у нас здесь: в 2022 году отечественные судостроители передали Минобороны 24 новых корабля и судна, в 2023 году — 33, в 2024-м планируется передать более 40», — подчеркнул российский лидер.

Темп набран приличный. Только в этом месяце на воду спущены корвет «Проворный», ракетный корабль «Ставрополь», чуть раньше — атомный подводный крейсер «Князь Пожарский». А в конце прошлого года президент лично участвовал в поднятии флагов на трех новейших кораблях.

Флот пополняют корабли самого разного назначения — от рейдовых катеров и судов обеспечения до минных тральщиков и фрегатов, вооруженных гиперзвуковыми ракетами. В планах — еще больше. Чтобы они выполнялись, нужна тесная кооперация сразу нескольких отраслей.

«Сегодня многие производители комплектующих — это паротурбинных установок, электротехнических изделий и радиоэлектронного оборудования, дизельных двигателей и агрегатов — загружены „на полную“. Чтобы избежать дефицита поставок, переноса сроков сдачи кораблей, предстоит форсированно модернизировать предприятия, увеличивать объемы производства оборудования и комплектующих», — рассказал Путин.

Не менее важно — привлекать на верфи и заводы молодых квалифицированных специалистов. Президент отдельно проговаривает: для них будут запускать социальные программы и повышать зарплаты. Это — работа на перспективу, а она закладывается на десятилетия.

«Кораблестроение — это сложная и высокотехнологичная отрасль. Она оперирует планами на 10, 20 и более лет. При формировании государственного заказа нам нужен именно такой горизонт планирования — не менее чем до середины века, что позволит не только просчитать и обеспечить серийный выпуск текущих типов кораблей, но и гарантировать переход на следующее поколение военно-морской техники», — отметил президент РФ.

Задачи, поставленные Владимиром Путиным, сразу конспектировали — и первый вице-премьер, и новый помощник президента по кораблестроению. Им, вероятно, тоже было о чем доложить, но это в открытую часть совещания не вошло.