Боевики ВСУ обстреляли ДНР 46 раз за последние сутки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Повреждены 15 жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры, есть жертвы среди мирного населения.

При массированном обстреле Донецка один мирный житель погиб, еще шесть человек получили ранения, среди них — двое детей. Украинские боевики за последние сутки атаковали территорию ДНР 46 раз, всего выпустив по мирным городам 147 единиц различных боеприпасов.

Повреждены 15 жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что накануне в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку погибли три человека и ранены девять. Боевики обстреляли город из РСЗО.

Было совершено 16 обстрелов, выпущено 39 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.